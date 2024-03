Fenerbahçe dreigt uit Turkse competitie te stappen: 'In dit land is geweld normaal'

Mitra Nazar, Turkije-correspondent van de NOS: 'Turken zijn geweld gewend'

Opnieuw veel geweld op het voetbalveld, dat is zeker slecht gevallen bij veel Turken. Aan de andere kant halen veel mensen hun schouders er ook over op, want men is er zo aan gewend. Dit land heeft een lange geschiedenis van voetbalgeweld, in en buiten de stadions.

Nog niet zo lang geleden ging het mis bij Ankaragücü, toen de voorzitter van club een scheidsrechter het ziekenhuis in sloeg. Dat werd als grote schok ervaren in het land, vooral omdat het ging om een clubvoorzitter. Toen werd gezegd dat er eindelijk iets moet veranderen aan het geweldsklimaat bij het voetbal. Maar met dit nieuwe incident lijkt het er niet op dat er iets is veranderd.

Turkse autoriteiten proberen het geweld al jaren in de kiem te smoren, maar met weinig succes. Er wordt keihard ingegrepen door de politie bij voetbalrellen, maar aan maatregelen om het te voorkomen schort het. Zo blijkt het keer op keer toch heel eenvoudig voor heethoofdige supporters om het veld op te rennen.

Justitie heeft nu een onderzoek ingesteld, dat zich vooral richt op de Trabzonspor-supporters die het veld bestormden. Voor zover bekend blijft het daarbij. Er zijn in elk geval geen aanwijzingen dat er nu andere maatregelen komen, dat er straffen komen voor de club of dat de competitie wordt stilgelegd.