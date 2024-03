In Britse 'voedselwoestijnen' als Jaywick is geen vers eten te vinden

Ooit werd het kustplaatsje Jaywick (zo'n 5000 inwoners) Costa del Jaywick genoemd: toen was het nog een drukbezocht vakantieoord, waar de arbeidersklasse uit Londen op vakantie ging. Maar toen het toerisme verdween, droogden de investeringen in Jaywick op. De spoorlijn werd opgeheven, waardoor het dorp geïsoleerd raakte. Er is geen supermarkt. Alleen een buurtwinkel met snacks en een afhaalwinkel voor fish & chips.

Criminele keuzes

"We hebben in Jaywick vrijwel niets", zegt inwoner Danny Sloggett, "maar we hebben elkaar en we zorgen voor elkaar." Jaywick is een voorbeeld van hoe armoede en ongezondheid samenvallen: isolement en een gebrek aan investeringen leiden ertoe dat mensen geen werk hebben, ongezond eten en gezondheidsproblemen krijgen. Je ziet er veel mensen die te zwaar zijn, invalidewagens en rollators.

"Ik heb mijn hele leven in Jaywick gewoond", zegt Danny, "maar er zijn geen banen. Tegen de tijd dat ik de bus had genomen naar een andere stad waar wel werk was, was mijn geld alweer op."

Danny belandde in de criminaliteit; hij heeft zeven keer vast gezeten. Nu zet hij zich in om Jaywick te helpen. Hij kent alle buren en probeert campagne te voeren voor kleine verbeteringen in de buurt. "Weet je wat echt fantastisch zou zijn? Een moderne supermarkt in Jaywick. Dat zou een droom zijn voor onze wijk."