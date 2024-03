Niet langer meer automatisch asiel voor vluchtelingen uit Jemen

Mensen die vanuit Jemen naar Nederland vluchten, krijgen niet automatisch meer een verblijfsvergunning. Dat komt doordat bij die asielaanvragen de persoonlijke situatie nu ook moet worden meegewogen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De eisen zijn aangescherpt omdat het volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken "wat veiliger" is geworden in Jemen.

Volgens het vorige landenbeleid voor Jemen was het voor asielzoekers te gevaarlijk om naar dat land terug te gaan. Daardoor hadden zij bijna altijd recht op asiel, schrijft de IND. Nu is dat zogenoemde landgebonden beleid voor Jemen aangepast, schrijft staatssecretaris Van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer.

Minder gevechten

Een van de redenen voor het aangepaste beleid is dat er volgens de staatssecretaris minder gevechten zijn. Dat leidde tot "een relatief laag aantal doden en gewonden onder de burgerbevolking, zeker wanneer dit wordt afgezet tegen de beginjaren van de burgeroorlog", aldus Van der Burg.

"In het nieuwe beleid wordt bepaald dat niet iedereen in Jemen op dit moment een zodanig hoog risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld", meldt de immigratiedienst. Daardoor zal de IND "in iedere asielprocedure individueel toetsen wat de risico's zijn".

Verder breidt de staatssecretaris wel de lijst met risicogroepen uit, omdat is gebleken dat deze groepen meer kans hebben om aan geweld in Jemen te worden blootgesteld. Op die lijst staan nu onder meer ook journalisten, activisten, politici die kritiek uiten op de autoriteiten, alleenstaande vrouwen en vrouwen die vrezen voor gender-gerelateerd geweld.