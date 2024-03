Voetballer Acerbi uit Italiaanse selectie gezet vanwege vermeend racisme

Voetballer Francesco Acerbi is uit de selectie van Italië gezet omdat hij zich zondagavond racistisch zou hebben uitgelaten tegenover Juan Jesus van Napoli.

De Braziliaan Jesus maakte tijdens de wedstrijd melding van het incident bij de scheidsrechter en vertelde na de wedstrijd tegenover de Italiaanse televisie dat Acerbi zijn excuses had aangeboden.

34-voudig international Acerbi ontkende bij de Italiaanse bondscoach Luciano Spalletti, die bezig is met de voorbereiding van Italië op oefeninterlands tegen Venezuela en Ecuador, dat zijn opmerking racistisch zou zijn geweest. Hij protesteerde echter niet tegen zijn verwijdering uit de Italiaanse selectie.

"Het is tussen mij en de bondscoach wat we hebben besproken", weigerde de speler van Internazionale verder in detail te treden over het incident.

Mogelijk geschorst

De voetballer hangt in Italië een schorsing van tien wedstrijden boven het hoofd als wordt bewezen dat hij zich racistisch heeft uitgelaten tegen Jesus.