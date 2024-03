Koeman vooral benieuwd naar Wijnaldum: 'Is hij nog van waarde?'

Ronald Koeman gaat deze week beoordelen of Georginio Wijnaldum nog altijd het niveau heeft om van waarde te zijn voor het Nederlands elftal. De bondscoach is van plan om de 33-jarige middenvelder speeltijd te geven in de komende oefenduels.

Wijnaldum speelt sinds dit seizoen voor Al-Ettifaq in Saudi-Arabië. Volgens Koeman, die de middenvelder onlangs met directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft opgezocht, speelt de 90-voudig international op een niveau dat "soms" vergelijkbaar is met het voetbal in Europa.