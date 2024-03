Glory stelt Amerikaan Zelaznik aan als directeur: 'Ook internationaal groeien'

"Ik wil de komende periode vooral gaan kijken en praten met alle betrokkenen, om te bedenken hoe we de sport verder kunnen laten groeien", zegt Zelaznik.

Wel is zeker dat Glory zich meer op de internationale markt gaat richten. Van de 24 evenementen sinds de corona-uitbraak, vonden er slechts acht buiten Nederland plaats.

"We willen niet alleen in Nederland, maar ook internationaal groeien. Frankrijk en Duitsland, maar ook Aziatische landen als Japan zijn een interessante markt voor ons", zegt Zelaznik, die van plan is om naar Parijs te verhuizen. "De Amerikaanse markt is dat natuurlijk ook interessant, maar nu niet direct prioriteit."

Verhoeven en Ben Saddik

Een van de eerste kwesties waar Zelaznik op korte termijn mee te maken krijgt, is het incident tussen Verhoeven en Jamal Ben Saddik. Na afloop van een gevecht in Gelredome schopte Ben Saddik richting het hoofd van Verhoeven, waarna er een opstootje in de ring ontstond.