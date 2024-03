Gevangene jaar te vroeg vrijgelaten, nu spoorloos

Een man die gevangenzat in de gevangenis in Zaanstad is door een fout ruim een jaar te vroeg vrijgelaten. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van De Telegraaf. De man had nog 401 dagen in de cel moeten blijven.

Op 21 december kreeg de man plotseling te horen dat hij naar huis mocht. De fout werd op 7 februari ontdekt door het Openbaar Ministerie. Meteen is een opsporingsteam ingeschakeld, maar de man bleek spoorloos verdwenen.

Er wordt sindsdien actief naar hem gezocht door FASTNL. Dat politieteam spoort voortvluchtigen op die nog een lange celstraf hebben openstaan.

Samenloop van omstandigheden

Dat het kon misgaan, is volgens een woordvoerder van de DJI een samenloop van omstandigheden. Het was een menselijke fout in combinatie met "beperkingen van het informatiesysteem". Daardoor ging het in Zaanstad mis bij de herberekening van de duur van verschillende straffen.

Waarom de gevangene een straf uitzat, wil de DJI om privacyredenen niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen acuut gevaar voor de veiligheid.