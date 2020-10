Atlético herpakt zich tegen Betis, Sevilla stelt opnieuw teleur

Atlético Madrid heeft zich enigzins herpakt na de 4-0 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. In een leeg Wanda Metropolitano werd Real Betis met 2-0 verslagen.

Marcos Llorente opende de score door vanuit een moeilijke hoek knap binnen te schieten. Nadat Betis met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Martín Montoya, besliste Luis Suárez het duel in de blessuretijd.

Sevilla

Sevilla heeft voor de derde keer op rij niet weten te winnen in de Spaanse competitie. Na een gelijkspel bij FC Barcelona (1-1) en een nederlaag tegen Granada (1-0) was Eibar in eigen stadion met 1-0 sterk.

Kike García maakte in de 41e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Luuk de Jong mocht pas in de tachtigste minuut invallen bij Sevilla.

Sevilla heeft slechts zeven punten aan de eerste vijf competitieduels overgehouden en bezet de dertiende plaats in La Liga.