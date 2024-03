Schultz blijft Pogacar net voor en wint eerste etappe Ronde van Catalonië

De Australiër Nick Schultz heeft de eerste etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De renner van Israel-Premier Tech verraste met een aanval in de laatste kilometer en bleef zo in de oplopende finishstraat Tadej Pogacar net voor. Wel pakten beide renners seconden op de achtervolgers.

De bijna 174 kilometer lange etappe met start en aankomst in Sant Feliu de Guíxols telde drie klimmetjes en 2600 hoogtemeters, maar die zorgden amper voor breuken in het peloton. De laatste vier vluchters waren op 33 kilometer van de meet bijgehaald.

Secondenwinst

Daarna hielden de renners hun kruit tot de slotkilometer droog. Schultz sloeg een aardig gat, maar de aanstormende Pogacar (UAE) passeerde hem nog bijna. Derde werd Stephen Williams. een ploeggenoot van Schultz. Pogacar pakte wel seconden op andere klasementsmannen, zo zette hij Sepp Kuss en Aleksandr Vlasov op 8 seconden.

Morgen in de tweede etappe gaan de renners van Mataró nar de Vallter 2000, waar een bergop aankomst wacht. De Valter 2000 is een klim van ruim elf kilometer met een gemiddelde stijging van 7,6 procent.