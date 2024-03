Hongersnood dreigt in Gazastrook, maar 'oplossing ligt voor het grijpen'

"Waar normaal gesproken pasgeboren baby's groeien als kool, verhongeren de baby's in de ziekenhuizen in Gaza. De situatie is rampzalig", zegt Dirk-Jan Jalvingh, beleidsadviseur humanitaire hulp bij Oxfam Novib. Hij reageert daarmee op een rapport van de internationale waakhond voor voedselzekerheid IPC.

Daarin wordt gewaarschuwd voor dreigende hongersnood in Gaza. Als Israël het aangekondigde offensief op Rafah doorzet, krijgt meer dan de helft van de Palestijnen in Gaza straks te maken met "catastrofale" omstandigheden, staat in het vandaag verschenen rapport.

Het is het hoogste waarschuwingsniveau dat het IPC - aangestuurd en ondersteund door de Verenigde Naties - kan geven. Op dit moment wordt volgens het rapport de gehele bevolking van Gaza al geconfronteerd met honger. Huishoudens slaan dagelijks maaltijden over. Het noorden van Gaza is hierbij geclassificeerd als catastrofaal, wat betekent dat het voedselgebrek dusdanig is dat het fataal kan zijn.

Geen moedermelk

"In Gaza hebben de mensen over een langere tijd zo'n tekort aan calorieën, dat ze doodgaan van de honger", zegt Jalvingh. Nog niet eerder steeg het aantal mensen dat te maken heeft met die catastrofale omstandigheden zo snel. "Ouders sparen het weinige eten dat er is uit hun mond voor de kinderen. En als de moeder ondervoed is, kan dat ertoe leiden dat zij ook geen moedermelk produceert."

Voordat überhaupt de classificatie 'hongersnood' gegeven wordt, overlijden er volgens Jalvingh al mensen van de honger. "Je complete lichamelijke toestand verslechtert en je bent kwetsbaarder voor ziektes als cholera. En dan is er ook nog eens een gebrek aan schoon water en medicijnen."

In Gaza staan honderden Palestijnen in de rij bij het magazijn van de UNWRA voor een zak met meel: