Nottingham Forest gestraft voor overtreden financiële regels: vier minpunten

Nottingham Forest heeft vier punten aftrek gekregen vanwege het overtreden van de financiële regels, dat meldt de Premier League. De club kan in beroep gaan tegen de straf, maar zakt voorlopig onder de degradatiestreep.

Forest daalt door de straf van de zeventiende naar de achttiende plek, ten faveure van Luton Town, dat nu plots op een veilige plek staat.

De regels voor winstgevendheid en duurzaamheid, opgesteld door de Premier League, staan clubs toe in drie jaar tijd een verlies van maximaal 105 miljoen pond (zo'n 120 miljoen euro) te maken, of 35 miljoen pond (zo'n 41 miljoen euro) per seizoen. Forest speelt pas sinds 2022 weer op het hoogste niveau, waardoor de limiet lager ligt voor de tweevoudig Europa Cup I-winnaar.