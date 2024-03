Ajax zonder Spitse maar met recordpubliek tegen Chelsea: 'Sleutel is onszelf zijn'

Voor een recordaantal toeschouwers in de Johan Cruijff Arena meet Ajax zich dinsdag met een van de beste ploegen in de wereld: Chelsea. Trainer Suzanne Bakker vraagt van haar speelsters vooral dat ze zich niet verstoppen in de Champions League-kwartfinale.

Ajax verkocht tot op heden 34.200 tickets voor de thuiswedstrijd tegen Chelsea. Het enthousiasme is groter dan ooit, dankzij de uitstekende optredens van Ajax tegen Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma in de groepsfase.

Bakker hoopt dat haar ploeg ook tegen Chelsea met lef speelt. "De sleutel is dat we onszelf zijn morgen. We hebben in de poulefase laten zien dat we veel de bal kunnen hebben én het aantal kansen dat we tegenkrijgen beperkt kunnen houden."