VN-Mensenrechtenraad: dood Mahsa Amini veroorzaakt door geweld

De dood van de Iraanse Mahsa Amini in 2022 was "onrechtmatig" en werd veroorzaakt door fysiek geweld, bevestigt onderzoek dat is uitgevoerd voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De 22-jarige Amini overleed toen zij in hechtenis was genomen door de moraalpolitie omdat ze zich niet had gehouden aan de islamitische kledingvoorschriften.

Ook het geweld tegen vrouwen, dat na haar dood volgde bij het neerslaan van protesten, is onderzocht door de 'Fact-Finding Mission on Iran'. Iran heeft bij die protesten volgens de onderzoekers gebruikgemaakt van "onnodig en disproportioneel geweld". Meer dan 500 mensen kwamen om het leven en zeker 22.000 mensen werden opgepakt.

Bij de protesten werden met machinegeweren demonstranten opzettelijk in het oog geschoten. Het rapport maakt melding van marteling, onrechtmatige executies, verkrachting en ander seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen.

Overheid ontkent

Iran noemt de onderzoekers en de uitkomsten van hun onderzoek partijdig en niet onafhankelijk. Toen kort na de dood van Amini protesten uitbraken, ontkende het regime in Iran verantwoordelijkheid voor haar overlijden. Volgens de autoriteiten veroorzaakte een medische aandoening haar dood.

Sinds de Iraanse revolutie van 1979 zijn islamitische kledingvoorschriften vastgelegd in de wet. Waar vrouwen binnen de religie in de regel zelf de keuze hebben om zich bedekken met lange, loszittende kleding en een hoofddoek, worden overtreders in Iran berispt, beboet of opgepakt.