Ontsnapte giftige cobra Lelystad na maand in dezelfde straat gevonden

Een giftige cobra die bijna een maand geleden in Lelystad ontsnapte, is terecht. De slang werd vanochtend teruggevonden in dezelfde straat als waar het dier ontsnapte.

De slang, een schildneuscobra van 50 centimeter, ontsnapte op 19 februari uit een woning aan de Sont. Omdat het ging om een giftige soort, werden omwonenden door de gemeente gewaarschuwd en werd geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden.

Er werd verschillende keren met onder meer een speciale speurhond tevergeefs naar de slang gezocht. Omdat het nog relatief koud was voor een reptiel, werd ook gedacht dat de slang zich in de woning van de eigenaar had verstopt.

Achtertuin

Volgens Omroep Flevoland werd de slang vanochtend gespot in een achtertuin van een andere woning aan de Sont. Zowel de hulpdiensten als de eigenaar van de slang werden ingeschakeld.

De gemeente Lelystad meldt dat de slang in een deurkozijn lag. "De eigenaar was binnen enkele minuten ter plaatse en heeft de slang direct gevangen en veilig opgeborgen", aldus de gemeente.

Volgens de gemeente is de slang wat verzwakt door de kou maar is het dier verder gezond. De cobra wordt naar een opvang elders in het land gebracht. Volgens Omroep Flevoland heeft de eigenaar afstand gedaan van het dier.