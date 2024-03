Politie Haïti slaat terug: doden bij gevechten met Barbecue-bendeleden

Zaterdag was er ook een politieactie in de haven van de hoofdstad Port-au-Prince. Een bron zei tegen AFP dat daarmee de controle over de belangrijkste haven van het land moet worden teruggewonnen. Bendes hadden daar begin deze maand de controle overgenomen en containers geplunderd. Meer informatie over het verloop van die actie is er vooralsnog niet.

Plunderingen

Haïti wordt sinds eind vorige maand geteisterd door nieuw bendegeweld. President Henry heeft gezegd af te treden als er een overgangsbestuur is gevormd. Wanneer dat gebeurt, is niet duidelijk.

Ondertussen kampt het land met plunderingen. Unicef zegt dat hulpgoederen voor baby's en kinderen uit de haven van Port-au-Prince zijn gestolen. Ook beademingsapparaten zijn weg. In Port-au-Prince is het kantoor van de consul van Guatemala vernield en leeggeroofd.

Veel buitenlandse diplomaten zijn het land ontvlucht. Gisteren was er nog een evacuatievlucht voor meer dan dertig Amerikanen, vanuit de noordelijke stad Cap-Haïtien. De vaak straatarme bevolking blijft in chaos achter.

Hongersnood dreigt

Zo'n 60 procent van de naar schatting 11 miljoen Haïtianen leeft onder de armoedegrens. Volgens hulporganisaties dreigt voor bijna anderhalf miljoen mensen hongersnood. Een veel grotere groep heeft voedselhulp nodig.

"Haïti heeft te maken met langdurige en massale honger", zegt een bestuurder van het Wereldvoedselprogramma tegen persbureau AP. Volgens hem is de mate van ondervoeding in sommige buurten van Port-au-Prince net zo groot als in oorlogsgebieden.

In deze video zie je hoe het de afgelopen tijd heeft kunnen misgaan in het land: