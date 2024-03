Steeds vaker alleen pinnen bij parkeergarage, apotheek en bioscoop

Bij steeds meer parkeerplekken, apotheken en bioscopen kun je alleen nog maar met pin betalen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Locatus in opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijk bleef het totale aantal 'pin-only'-winkels vorig jaar ongeveer gelijk.

De onderzoekers bezochten eind vorig jaar ruim 5100 winkels, dienstverleners en marktkramen. Vooral bij parkeergarages is het steeds vaker alleen mogelijk om te pinnen. Het ging om zo'n 25 procent van het aantal parkeergelegenheden. Het jaar daarvoor was dat 16 procent. Het aantal pin-only-apotheken steeg van 12 naar 16 procent. Het aantal bioscopen waar je alleen kunt pinnen, nam toe naar 27 procent.

Bij bibliotheken is er een voorzichtige omgekeerde ontwikkeling. In 2022 accepteerde 16 procent van de biebs geen contant geld, vorig jaar was dat 14 procent.

Angst voor overval

Het totale aantal winkeliers en dienstverleners dat cash weigert, bleef gelijk, op ongeveer 4 procent van alle ondernemers. De belangrijkste reden voor dit pin-only-beleid is veiligheid. Het merendeel van de winkeliers is bang voor een overval of inbraak en wil daarom geen contant geld in kas hebben.

30 procent van de eigenaren vreest dat personeel geld steelt uit de kassa of de kluis. 16 procent van de winkeleigenaren zegt dat klanten een voorkeur hebben om te pinnen en accepteert daarom geen cash meer.

Klantvriendelijkheid

Een reden om juist wel contant geld te accepteren, is klantvriendelijkheid. Verder wijst een meerderheid van de ondervraagden erop dat cash een wettelijk betaalmiddel is en daarom vindt dat je er nog steeds mee moet kunnen betalen.

DNB noemde vorig jaar de toename van het aantal pin-only-winkels zorgelijk. Meerdere organisaties, waaronder de vier grote banken en Betaalvereniging Nederland, spraken af dat ze zich minimaal vijf jaar lang gaan inzetten om contant geld beschikbaar te houden. Zo zijn er afspraken gemaakt over het aantal geldautomaten en anti-witwasmaatregelen.