Taliban: 'Acht doden door luchtaanvallen Pakistan op Afghaans grondgebied'

Het leger van Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Afghanistan. Hierbij zijn zeker acht doden gevallen, meldt de Afghaanse Taliban.

De spanningen tussen Islamabad en Kabul nemen de laatste tijd toe. De Pakistaanse aanvallen van vandaag komen twee dagen na de dood van zeven militairen bij een zelfmoordaanslag en een gecoördineerde aanval in het noordwesten van Pakistan.

Woordvoerder van de Afghaanse Taliban, Zabihullah Mujahid, heeft de aanvallen in een verklaring veroordeeld. Hij zei dat drie vrouwen en drie kinderen zijn omgekomen in het district Barmal in de provincie Paktika, terwijl twee andere vrouwen zijn omgekomen bij een aanval in de provincie Khost. Mujahid zei dat de aanvallen worden gezien als een schending van het Afghaanse grondgebied.

De lezing van het Pakistaanse leger over de aanvallen is anders: het zegt dat veiligheidstroepen vandaag een operatie hebben uitgevoerd in Noord-Waziristan, vlak bij de Afghaanse grens. Daarbij zouden acht militanten zijn omgekomen die betrokken waren bij de aanval van zaterdag. Het maakte geen melding van luchtaanvallen in Afghanistan.

Aanslagen TTP

De Pakistaanse staatsomroep meldt dat vanuit Afghanistan terreuraanvallen op Pakistan worden gepland. "Het is duidelijk dat de recente aanvallen in Pakistan volledig door Afghanistan worden ondersteund", klinkt het.

Zaterdag kwamen zeven Pakistaanse soldaten om het leven toen een zelfmoordterrorist zijn met explosieven volgeladen vrachtwagen ramde op een militaire post in de stad Mir Ali, een stad in een provincie die grenst aan Afghanistan. Troepen doodden vervolgens zes aanvallers in een vuurgevecht.

De Mir Ali-aanval werd opgeëist door een nieuw gevormde militante groep, maar volgens Pakistaanse veiligheidsfunctionarissen zou die bestaan uit leden van de Pakistaanse Taliban, ook wel de terreurorganisatie Tehreek-e-Taliban (TTP). Die groep valt vaker Pakistaanse soldaten en politie aan.

Uitzettingsprocedure

De Afghaanse Taliban grepen in 2021 de macht in Afghanistan nadat de Amerikaanse en NAVO-troepen waren teruggetrokken uit het land. De Afghaanse Taliban houden vol dat ze niet toestaan dat de Pakistaanse Taliban of welke andere militante groep dan ook het Afghaanse grondgebied gebruiken om aanvallen uit te voeren.

Maar de TTP heeft de afgelopen de aanvallen in Pakistan opgevoerd, waardoor de betrekkingen tussen Kabul en Islamabad onder druk zijn komen te staan. De spanningen tussen de twee landen liepen nog verder op door een uitzettingsprocedure voor Afghanen die zonder geldige documenten in Pakistan woonden.

De regering gaf als reden het toenemend aantal aanslagen in Pakistan, waarbij vaak Afghaanse terroristen betrokken zouden zijn. Volgens Pakistan leefden 1,7 miljoen Afghanen in het land zonder geldige verblijfsstatus.