Voor 15.000 beertjes is Heerenveen te sterk voor negental Emmen

Een vol stadion in Friesland zag sc Heerenveen zaterdag met 4-0 winnen van FC Emmen. Geen mensen natuurlijk op de stoeltjes van het Abe Lenstra Stadion, maar 15.000 knuffelberen in het kader van een Kika-actie voor onderzoek naar kinderkanker.

Emmen was de eerste 25 minuten sterker en zorgde via Michael de Leeuw en Caner Cavlan voor gevaar. Daarna sloeg Heerenveen in korte tijd twee keer toe. Henk Veerman scoorde na een rush van Mitchell Van Bergen en Benjamin Nygren na slordig balverlies van Hilal Ben Moussa.

Dubbel rood

Kort na rust kreeg Simon Tibbling zijn tweede gele kaart binnen vijf minuten en later werd Emmen zelfs een negental omdat een charge van Nikolai Laursen op Pawel Bochniewicz met rood werd bestraft. De sanctie leek wat zwaar, maar werd bevestigd door de VAR.