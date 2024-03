Vanavond op tv: Prioriteiten stellen op het stroomnet • Ondergelopen kelders • Discriminatie Aziatische Nederlanders

Prioriteiten stellen op het stroomnet

Bedrijven, maar ook scholen en laadpalen, moeten vaker lang wachten op een stroomaansluiting. Soms zelfs jarenlang. Binnenkort mogen netbeheerders specifieke projecten prioriteit geven, maar dat duurt een groeiend aantal partijen te lang: zij willen voorrang afdwingen via de rechter. Uit navraag door Nieuwsuur bij de regionale netbeheerders blijkt dat het aantal rechtszaken over een grootverbruikersaansluiting in drie jaar grofweg is verdubbeld: van 9 zaken in 2021, naar 17 het afgelopen jaar.