Vanavond op tv: Hongersnood in Gaza • Prioriteiten stellen op het stroomnet • Discriminatie Aziatische Nederlanders

Hongersnood in Gaza

Volgens een nieuw VN-rapport krijgen 1,1 Gazanen binnen nu en een half jaar te maken met 'catastrofale hongersnood'. In het noorden van Gaza is de situatie het ernstigst. EU-buitenlandcoördinator Borrell heeft hard uitgehaald naar Israël. Volgens de hoogste diplomaat van de Europese Unie is Israël schuldig aan de dreigende hongersnood in Gaza. Hoe vordert het leveren van voedselhulp? En wat zegt Israël over de honderden trucks die bij de grens tussen Gaza en Israël staan te wachten om het gebied binnen te mogen?