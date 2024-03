Geblesseerde Brobbey meldt zich af voor Oranje, geen vervanger opgeroepen

Oranje bij de NOS

Het Nederlands elftal verzamelt maandag om 13.00 uur in Zeist voor de start van de voorbereiding op de twee oefenwedstrijden tegen Schotland op 22 maart in Amsterdam en Duitsland op 26 maart in Frankfurt. Beide duels zijn live te volgen bij de NOS

Bondscoach Ronald Koeman geeft maandag om 16.30 uur een persconferentie, die live te zien is op NOS.nl en in de NOS-app. Aansluitend staat om 17.30 uur de eerste training in Zeist op het programma.