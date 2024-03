Huiszoeking België loopt uit de hand, agent en verdachte omgekomen

Bij een huiszoeking in België is een agent om het leven gekomen. Een andere agent ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Ook een derde raakte gewond, maar is buiten levensgevaar. De vermoedelijke dader is dood.

Agenten van een opsporingsteam vielen vanochtend een huis binnen in Lodelinsart, een deelgemeente van Charleroi. De inval had te maken met drugs- en wapenhandel en de handel in voertuigen, zei het Openbaar Ministerie op een persconferentie.

Toen de agenten de woning binnengingen, opende iemand vanachter een deur het vuur en verstopte zich. Een aantal politieagenten trok zich terug om hun gewonde collega's te verzorgen, daarna riepen ze versterking op.

De verdachte van de schietpartij werd gearresteerd en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De straat rond de woning is afgezet.

Meeleven

De ministers Verlinden van Binnenlandse Zaken en Van Tigchelt van Justitie spraken op de persconferentie van een zwarte dag en een nachtmerrie. Ze wensen slachtoffers en nabestaanden veel sterkte toe en benadrukken dat er respect voor de politie moet zijn.

Premier De Croo laat weten dat hij meeleeft met de slachtoffers en nabestaanden. "Mijn gedachten zijn bij de familie en dierbaren van de politieagent die stierf in Lodelinsart, en bij de agent die zich tussen leven en dood bevindt", schrijft hij op X. "Het werk van onze wetshandhaving verdient respect. Het is verachtelijk om van hen een doelwit te maken."