Vijfvoudig olympisch kampioene Kenny stopt met baanwielrennen

Vijfvoudig olympisch kampioene Laura Kenny heeft een punt achter haar carrière gezet. De 31-jarige baanwielrenster zwaait af als succesvolste Britse olympische atlete aller tijden.

Kenny won olympisch goud in 2012 in Londen op de ploegenachtervolging en het omnium. "Het absolute hoogtepunt van mijn carrière", blikt Kenny bij de BBC terug op die Spelen in eigen land. "Die twee weken hebben mijn leven veranderd."

Vier jaar later in Rio de Janeiro herhaalde ze de gouden dubbel op dezelfde onderdelen. Op haar derde Spelen, in 2021, veroverde ze met Katie Archibald in Tokio goud op de koppelkoers. Met haar vijfde gouden medaille werd ze de eerste Britse met goud op drie verschillende Olympische Spelen. Op de ploegenachtervolging voegde ze daar nog zilver aan toe.

De Kenny's samen goed voor twaalf keer goud

Voor haar successen werd ze door het Britse koningshuis bevorderd tot Dame Laura Kenny. Haar echtgenoot Sir Jason Kenny is de meest succesvolle mannelijke Britse olympiër met zeven keer goud en twee keer zilver.

Hij stopte twee jaar geleden met baanwielrennen. Sinds hun huwelijk in 2016 zijn 'de Kenny's' de meest succesvolle olympische familie.