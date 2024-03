Johansson gaat baan als bondscoach handbalsters combineren met trainersklus in Hongarije

Per Johansson, bondscoach van de Nederlandse handbalsters, heeft een contract tot aan het einde van het seizoen getekend bij de Hongaarse topclub Györ. De Zweed gaat die klus combineren met het trainerschap bij Oranje.

Johansson begint volgende week aan zijn baan bij Györ, dat nog actief is in de Champions League. In april speelt het Nederlandse team het olympisch kwalificatietoernooi in Spanje.

Een dubbelfunctie is niet ongebruikelijk in het handbal. "Ik heb eerder in mijn trainerscarrière in een soortgelijke situatie gezeten en denk dat deze routine nu zal helpen", zegt Johansson erover op de site van Györ.

Bij Györ spelen met Yvette Broch en Rinka Duijndam twee internationals van het Nederlands elftal.