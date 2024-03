Utrecht herdenkt tramaanslag: 'Impact was en is niet te onderschatten'

In Utrecht is de tramaanslag van 2019 herdacht. Vandaag precies vijf jaar geleden schoot Gökmen T. op het 24 Oktoberplein vier mensen dood in een tram. Zes anderen raakten gewond.

De herdenking begon om 10.30 uur met een toespraak van burgemeester Sharon Dijksma. Ook oud-burgemeester Jan van Zanen en demissionair minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) waren aanwezig, net als de nabestaanden van de slachtoffers, gemeenteraadsleden, getuigen en hulpverleners die bij de aanslag aanwezig waren.

Om 10.43 uur, het tijdstip van de aanslag, gaf de Dom vier klokslagen, voor ieder slachtoffer een. Ook werd een minuut stilte gehouden. De bijeenkomst vond plaats op de herinneringsplek die de gemeente na de aanslag heeft ingericht op het plein. Tijdens de herdenking zijn hier ook kransen en bloemen gelegd, meldt RTV Utrecht.

Lege plek aan tafel

Volgens burgemeester Dijksma is het voor veel betrokkenen nog iedere dag 18 maart 2019. "Nabestaanden die met verjaardagen en feestdagen een lege plek aan tafel hebben. Ooggetuigen en hulpverleners die worstelen met nachtmerries, met beelden die ze nooit meer vergeten en nog altijd het openbaar vervoer mijden", beschrijft Dijksma. "De impact van de tramaanslag was én is niet te onderschatten."

De gemeente organiseerde de afgelopen jaren steeds openbare herdenkingen. Na dit jaar vinden de officiële herdenkingen van de tramaanslag iedere vijf jaar plaats. De eerstvolgende is op 18 maart 2029.

Een overzicht van de gebeurtenissen rond de tramaanslag in Utrecht: