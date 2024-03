Weer mishandeling in Belgische gevangenis: 'Hij gilde het uit van de pijn'

In een Belgische gevangenis is opnieuw een mishandeling geweest. Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad, en wordt door het gevangeniswezen bevestigd aan verschillende Belgische media. De gevangene raakte bij het incident ernstig gewond. Een gevangenismedewerker zag het incident gebeuren, maar zij greep niet in.

De mishandeling gebeurde in de gevangenis van Sint-Gillis, in de buurt van Brussel. De gevangene werd het slachtoffer van medegevangenen die probeerden drugs de gevangenis in te smokkelen. Drugsdealers gooien volgens Het Nieuwsblad geregeld drugs over de gevangenismuren. Daarom worden gevangenen die terugkeren steeds gefouilleerd.

Om nu drugs binnen te krijgen werd volgens Het Nieuwsblad "een kwetsbare medegevangene" uitgekozen, die tijdens de wandeling op de grond werd gegooid. Anderen duwden pakketjes met drugs in zijn anus. De man gilde het volgens de krant uit van de pijn en raakte ernstig gewond. Hij was niet in levensgevaar.

Het Belgische gevangeniswezen is een intern onderzoek gestart en de betrokken cipier is op non-actief gesteld. De zaak werd niet door haar gemeld. Andere cipiers die van de zaak op de hoogte waren deden wel een melding. Ook de politie is met een onderzoek begonnen. Het slachtoffer is door de politie verhoord.

Dagenlange foltering

Vorige week werd bekend dat een gedetineerde in de gevangenis van Antwerpen drie dagen lang zwaar is mishandeld door medegevangenen. Hij werd onder meer gefolterd, vernederd en moest een boterham met uitwerpselen eten.

Belgische media beschreven beelden waarop te zien was hoe de man met een bezemsteel werd verkracht. Ook zou hij kokend water over zich hebben hebben gekregen. De staking zou zijn begonnen voorafgaand aan een 24-uurs-staking door het personeel, maar tijdens en na de staking zijn doorgegaan.

Ook naar die zaak wordt onderzoek gedaan. De celgenoten zijn opgepakt en moeten vandaag voor de rechter verschijnen, weet de VRT.