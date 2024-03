Chaos en paniek na grote Israëlische aanval op al-Shifa-ziekenhuis

Bij een nachtelijke aanval van het Israëlische leger op het al-Shifa-ziekenhuis in Gaza is een onbekend aantal doden en gewonden gevallen. Ooggetuigen spreken tegenover de BBC van een catastrofale situatie en grote paniek in en rondom het complex.

Palestijnse media spreken van tientallen doden en gewonden bij beschietingen op het medische complex. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid, onder bewind van Hamas, zegt dat er mensen gestikt zijn nadat er brand was uitgebroken. "Stop deze slachting tegen zieken, gewonden, ontheemden en medisch personeel in het al-Shifa-ziekenhuis", zegt het ministerie in een verklaring.

Volgens de Israëlische krant Haaretz worden vrouwen en kinderen uit het ziekenhuis geëvacueerd, mannen worden gearresteerd. Het leger zou pamfletten gedropt hebben in de omgeving met de waarschuwing om onmiddellijk te vertrekken. Ook roept het leger Hamasleden op zich over te geven.

Het Israëlische leger zegt het meer dan tachtig mensen heeft gearresteerd, onder wie ook terroristen van Hamas. Bij eerdere invallen in ziekenhuis is gebleken dat er vaak onder de arrestanten ook onschuldige artsen, burgers en hulpverleners zitten. In het ziekenhuis schuilen duizenden Palestijnen voor de oorlog.