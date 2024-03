Het verhaal achter het nieuwe shirt van Oranje: geen 'goudvis', wel Frenna

Als alle ogen van de wereld, of Europa, op je gericht zijn, maakt het uit wat je draagt. Ook als je geen ijdele voetballer bent.

"Tijdsgeest is belangrijk", zegt Dekker. "In de tijd van Arjen Robben op het WK in Brazilië in 2014 moest alles zo strak mogelijk. Nu willen spelers de shirts juist wat losser dragen."

Krijgen ze hun zin? "De lossere fit zie ik niet echt terug", zegt modejournalist Arno Kantelberg. "Het zit allemaal behoorlijk strak. Het broekje helemaal."

'Rommelig gemixte Mondriaan'

Voor de bond is één ding cruciaal: de wereld oranje kleuren. Dat werd bij het thuisshirt letterlijk genomen.

"De stof lijkt bijna seersucker", zegt Kantelberg. Dat is een stof die vroeger vooral werd gebruikt voor zomerse mannenkostuums.

Het thuistenue doet hem denken aan Scandinavisch design, strak. "Er moeten zo weinig mogelijk toeters en bellen aan zitten. Dat leidt alleen maar af."

Op het uittenue is de modejournalist kritischer: "Het is een beetje jaren tachtig met die rechthoekige vormen. In de jaren tachtig was alles in de stijl van de kunstenaar Mondriaan, maar dan rommelig gemixt, omdat dat jong en stoer is."