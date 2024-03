Poetin noemt Navalny voor 't eerst, zegt dat protesten geen invloed hadden op uitslag

De president Poetin heeft in zijn overwinningstoespraak na de presidentsverkiezingen voor het eerst de Russische oppositieleider Navalny genoemd. Ook ging hij in op de burgerprotesten rond de verkiezingen en sprak hij over de oorlog in Oekraïne.

De dood van Navalny is een trieste gebeurtenis maar "er zijn eerder ook gevangenen gestorven". Met die woorden nam de Russische president - hoogst ongebruikelijk - de naam van de in gevangenschap overleden Russische oppositieleider in de mond.

Poetin zei dat een gevangenenruil ophanden was. Hij zou dagen voor Navalny's dood op de hoogte zijn gebracht van een plan om de oppositieleider uit de gevangenis vrij te laten in ruil voor "sommige mensen" die momenteel in gevangenissen in westerse landen worden vastgehouden. Hij zou er meteen mee hebben ingestemd. "De persoon met wie ik sprak, had zijn zin nog niet afgemaakt en ik zei: 'ik ga akkoord'."

In deze video is de toespraak van Poetin samengevat: