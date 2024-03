Schmidt zet Kökçü uit Benfica-selectie na kritisch interview

Benfica-trainer Roger Schmidt was niet te spreken over kritiek van Orkun Kökçü in een interview in De Telegraaf op zaterdag. De coach zette de middenvelder uit de selectie voor het duel met Casa Pia op zondag.

In het interview beklaagde de Turkse international zich over de defensieve taken die hij krijgt van Schmidt. "Maar ik heb in het veld juist vrijheid nodig, dan ben ik op mijn best", zei Kökçü in De Telegraaf.

Ook miste Kökçü, die voor 25 miljoen euro overkwam van Feyenoord, de waardering. "Vanaf het begin hebben ze mij nooit het gevoel gegeven dat ik belangrijk was", zei hij.

"Ik zal met Kokçu praten en mijn beslissing nemen", zei voormalig PSV-coach Schmidt zaterdag, toen hij wel over het interview had gehoord, maar het nog niet had gelezen. De 23-jarige Kökçü speelde dit seizoen 34 wedstrijden voor Benfica in alle competities, waarvan 28 in de basis.

Zonder Kökçü won Benfica met 0-1 bij Casa Pia. De ploeg uit Lissabon is in een spannende titelstrijd verwikkeld met stadgenoot Sporting.