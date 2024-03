Familie Van Ruijven ziet relayvrouwen WK-goud pakken: 'Lara stuurt support van boven'

Lara van Ruijven, die in 2019 de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit werd op een individuele afstand (de 500 meter), was pas 27 jaar toen ze tijdens een trainingskamp in het Franse Font-Romeu overleed aan een auto-immuunreactie.

Ze maakte zeven jaar deel uit van het Nederlands team en was erbij in 2017, toen de WK ook in Ahoy werden gehouden. De relayploeg was destijds dicht bij de wereldtitel, maar door een valpartij ging het mis.

'Had Lara's laatste toernooi kunnen zijn'

"Het is ontzettend dubbel om hier te zijn, want de liefde voor deze sport is geboren dankzij mijn zusje", vertelt Olav vanuit Ahoy. De WK in Rotterdam hadden volgens Olav en Marsha zomaar eens het laatste toernooi van Lara kunnen zijn, als het noodlot vier jaar geleden niet had toegeslagen.

"Nog een Olympische Spelen was wel erg ambitieus geweest, want ze droomde ook wel van het leven na de topsport", weet Olav. "Maar ik denk dat als ze haar vorm had weten vast te houden, ze hier met de favorieten had meegereden. Het was een heel mooie afsluiting geweest voor haar."

Marsha vult aan: "Dat je hier met zijn allen had kunnen zijn, terwijl zij op het ijs had gestaan, geeft het een heel andere lading. Desalniettemin blijft het zo'n gave sport." Al was die passie vlak na het overlijden van 'panter Lara' wel even weg. "Toen was het ook echt wel lastig om te kijken, maar uiteindelijk gaat de liefde voor de sport niet verloren. Het is een beetje een haat-liefdeverhouding."