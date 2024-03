Wekdienst 18/3: Tramaanslag herdacht in Utrecht • EK-tenue Oranje gepresenteerd

Wat heb je gemist?

De president Poetin heeft in zijn overwinningstoespraak gezegd dat de protesten van de afgelopen dag geen invloed hebben gehad op de uitslag. "Het maakt niet uit wie of hoeveel ze ons willen intimideren, ongeacht wie of hoeveel ze ons willen onderdrukken, onze wil, ons bewustzijn, niemand is in de geschiedenis ooit in zoiets geslaagd. Het heeft nu niet gewerkt en zal in de toekomst niet werken, nooit", zei hij in zijn speech.

Het was vooraf al duidelijk dat de 71-jarige Poetin zou worden herkozen bij de onvrije presidentsverkiezingen. Met zijn nieuwe termijn van zes jaar wordt hij de langst zittende Russische leider in meer dan 200 jaar.

Poetin noemde voor het eerst ook de overleden Russische oppositieleider Navalny bij naam. Hij noemde diens dood verdrietig, maar "overal overlijden gevangenen". Poetin zei dat een gevangenenruil ophanden was met Russen die in het Westen vastzitten.

De winst van Poetin is door verschillende landen veroordeeld. President Zelensky van Oekraïne noemde Poetin een dictator. "Het is voor iedereen in de wereld duidelijk dat deze figuur, zoals dat in de loop van de geschiedenis al vaak is gebeurd, eenvoudigweg ziek is van macht en er alles aan doet om voor altijd te regeren", zei hij.

Anders nieuws uit de nacht

Rellen in Franse stad na dood van tiener bij botsing met politieauto: Politieversterking uit de omgeving werd opgetrommeld om de rellen te beëindigen. Volgens Le Parisien werden er zes mensen gearresteerd.

Noord-Korea lanceert opnieuw korteafstandsraketten; Japan boos: De lanceringen kwamen op het moment dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in Seoul is, de hoofdstad van Zuid-Korea.

Israël voert nachtelijke aanval uit op het al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad: Verschillende Arabische media melden dat er zwaar geweervuur te horen is rond het ziekenhuis. Ook zou er brand zijn uitgebroken.

En dan nog even dit:

De weduwe van de gestorven Russische oppositieleider Navalny sprak gisteren in Berlijn, nadat ze daar in de Russische ambassade had gestemd. Joelia Navalnaja bedankte iedereen die gehoor had gegeven aan de oproep om om 12.00 uur te gaan stemmen, als uiting van protest.