'Quantumcomputer gaat computerbeveiliging kraken', zorgen nemen toe

Het lijkt nog ver weg, maar organisaties moeten zich gaan wapenen tegen de quantumcomputer. Daarvoor pleiten twintig Europarlementariërs in een open brief aan de Europese Commissie. Quantumcomputers kunnen veelgebruikte computerbeveiliging voor een groot deel onschadelijk maken, is de vrees. Ook de AIVD maakt zich zorgen.

"We moeten hier nu mee beginnen", zegt Europarlementariër Bart Groothuis, initiatiefnemer van de brandbrief. Er zijn namelijk wel oplossingen, maar het kost tijd om daarop over te stappen. Anders zijn de gevolgen groot: voor gevoelige communicatie door overheden en bedrijven, maar ook voor burgers die met bijvoorbeeld WhatsApp met elkaar communiceren.

Al die systemen gebruiken cryptografische sleutels om ervoor te zorgen dat onbevoegden niet mee kunnen lezen, van jaloerse partners tot buitenlandse inlichtingendiensten en internetcriminelen. Versleuteling werkt dankzij ingenieuze wiskundige verhaspeling van gegevens. Reguliere computers kunnen die verhaspeling in de praktijk niet kraken, omdat het aantal mogelijke wiskundige combinaties zó hoog is dat in sommige gevallen het Melkwegstelsel al is vergaan voordat alle mogelijke uitkomsten zijn geprobeerd.

Quantumcomputers, die fundamenteel anders werken, kunnen dat wel, is de vrees. Nu zijn ze nog niet zover gevorderd, maar het moment waarop dat wel kan, ook wel" Q-Day" genoemd, komt volgens deskundigen dichterbij.