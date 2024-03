Rellen in Franse stad na dood van tiener bij botsing met politieauto

In de Franse plaats La Courneuve in de buurt van Parijs hebben relschoppers een politiebureau aangevallen na de dood van een 18-jarige man bij een politie-actie. Het bureau werd belaagd met vuurwerk en molotovcocktails. Ook werden vuilnisemmers in brand gestoken.

Politieversterking uit de omgeving werd opgetrommeld om de rellen te beëindigen. Volgens Le Parisien werden er zes mensen gearresteerd. Twee agenten zouden gewond zijn geraakt. Aan het einde van de avond keerde de rust terug.

Aanleiding voor de rellen was een incident in een naburige gemeente waarbij een man op een scooter frontaal werd geramd door een politieauto. Daarbij raakte de tiener dodelijk verwond. Hij en een passagier hadden een stopteken genegeerd van een politieauto die hen achtervolgde.

Politie ontkent opzet

In eerste instantie ging het verhaal dat de scooter tegen de politieauto reed. Maar op beelden die via sociale media worden gedeeld is te zien hoe een auto recht op een scooter inrijdt. Daarna gaat de scooter over de kop.

Familieleden van het slachtoffer beschuldigen de politie van opzet. De politieprefect van Parijs ontkent de aantijging. De politiebaas noemt de dood van de man tragisch, maar zegt achter het verhaal van de agenten te staan zolang het onderzoek loopt.

Beelden van het politiebureau dat werd belaagd met vuurwerk: