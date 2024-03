Politiebureau in voorstad Parijs aangevallen na dood scooterrijder (18)

Aanleiding voor de rellen was een incident in de naburige banlieue Aubervilliers. De 18-jarige man uit Le Courneuve probeerde aan een politiecontrole te ontkomen en vluchtte weg op zijn scooter, met een passagier achterop. Tijdens de achtervolging werd hij door een tegemoetkomende politieauto frontaal aangereden. De tiener overleed in het ziekenhuis, de passagier raakte gewond.

Op beelden die een dag na het incident in de media verschenen, is te zien dat de politieauto uitwijkt voor een taxi en op de verkeerde rijbaan terechtkomt. Daar vindt de botsing met de scooter plaats.

Reportage van France 2 over het incident in Aubervilliers met daarin de beelden van het ongeluk: