Noord-Korea lanceert opnieuw korteafstandsraketten; Japan boos

Noord-Korea heeft vannacht meerdere ballistische korteafstandsraketten afgevuurd als onderdeel van een oefening, meldt onder meer de Japanse premier Fumio Kishida. Volgens hem zijn de projectielen buiten de exclusieve economische zone van Japan in zee terechtgekomen. Na een vlucht van ongeveer 300 kilometer kwamen ze ten oosten van het schiereiland neer in zee.

De lanceringen kwamen op het moment dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in Seoul is, de hoofdstad van Zuid-Korea. Blinken was daar voor een conferentie over democratie.

Afkeuring

Kishida hekelde de raketproeven van Noord-Korea en zei dat die "de vrede en veiligheid van Japan, de regio en de internationale samenleving bedreigen." Hij zei verder dat Japanse regering de tests van Noord-Korea afkeurt en dat die de resoluties van de VN-Veiligheidsraad had geschonden. Die verbiedt de Noord-Koreanen zich bezig te houden met ballistische activiteiten.

Het Zuid-Koreaanse leger zegt ook verschillende vermoedelijke ballistische lanceringen op korte afstand door Noord-Korea te hebben gedetecteerd. Het leger zegt zijn surveillance op zee te hebben versterkt en daarvoor nauw samenwerkt met de Verenigde Staten en Japan.

Ook de VS heeft de Noord-Koreaanse lanceringen veroordeeld. "Deze lanceringen zijn, net als de andere lanceringen van ballistische raketten in de afgelopen jaren, in strijd met meerdere resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties", zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Amerikanen vormen de rakettests een bedreiging voor de buurlanden en ondermijnen ze de regionale veiligheid. Het ministerie roept Noord-Korea op om terug te keren naar de vreedzame dialoog.

Reactie op legeroefening

De lanceringen van vannacht waren de eerste bekende raketproeven door Noord-Korea sinds het land vorige maand kruisraketten lanceerde. Ze volgen op een elfdaagse legeroefening die het Zuid-Koreaanse en Amerikaanse leger uitvoerden.

Dit jaar voerde Noord-Korea zes rakettesten uit. Experts denken dat Noord-Korea de tests wil gebruiken om het wapenarsenaal uit te breiden om uiteindelijk onderhandelingen met de VS te bewerkstelligen. Ze zeggen dat Noord-Korea wil dat de sancties tegen het land worden versoepeld, terwijl het zijn kernwapens kan houden.