Poetin blijft president na onvrije verkiezingen: de cijfers, zijn speech en reacties

De Russische president Poetin is opnieuw gekozen bij de onvrije presidentsverkiezingen. Even na 19.00 uur kwam de exitpoll, maar van tevoren stond al vast dat Poetin zou winnen. Daarmee is de 71-jarige Poetin ook de komende zes jaar de president van Rusland en de langst dienende Russische leider in meer dan 200 jaar .

Hieronder volgt een overzicht van de uitslag, de reactie van Poetin en hoe er in het buitenland is gereageerd.

Uitslag

Volgens de officiële exitpoll krijgt Poetin ruim 87 procent van de stemmen. De uitslag is niet verrassend: vooraf stond al vast dat president Poetin de verkiezingen zou winnen.

Op de tweede plaats staat Nikolaj Charitonov, genomineerd voor de Communistische Partij, met 4,11% van de stemmen. Gevolgd door kandidaat voor de Nieuwe Volkspartij Vladislav Davankov (4,01%) en kandidaat voor de Liberale Democratische Partij van Rusland, Leonid Slutsky (3,11%).

De opkomst was om 21.00 uur (Moskouse tijd) 87,2%, meldt het Russische staatspersbureau Tass. Dat is hoger dan het opkomstcijfer van 2018 van 67,5%.

Tot gisteravond laat was zo'n 95% van de stemmen geteld.

Reactie Poetin

Poetin richtte zich in een live-toespraak op zijn kiezers. "Ik wil jullie allemaal en alle burgers van het land bedanken voor jullie steun en dit vertrouwen." Hij noemde zijn land "een verenigde familie".

De president liet weten dat de protesten van de afgelopen dag geen invloed hebben gehad op de uitslag. "Het maakt niet uit wie of hoeveel ze ons willen intimideren, ongeacht wie of hoeveel ze ons willen onderdrukken, onze wil, ons bewustzijn, niemand is in de geschiedenis ooit in zoiets geslaagd. Het heeft nu niet gewerkt en zal zal in de toekomst niet werken, nooit", voegde hij eraan toe.

Poetin heeft in zijn toespraak de Russische troepen die in Oekraïne strijden speciaal bedankt voor hun inzet. Ook vertelde hij zijn aanhangers dat hij het Russische leger zou versterken.

Hij noemde ook de overleden Russische oppositieleider Navalny bij naam, wat zeer ongebruikelijk is. Poetin noemde zijn dood verdrietig, maar dat er "overal gevangenen overlijden".

Poetin zei dat hij dagen voor Navalny's dood op de hoogte was gebracht van een plan om de oppositieleider uit de gevangenis vrij te laten in ruil voor "sommige mensen" die momenteel in gevangenissen in westerse landen worden vastgehouden. Poetin zei dat hij met het idee instemde. "De persoon met wie ik sprak, had zijn zin nog niet afgemaakt en ik zei: ik ga akkoord."

Verder waarschuwde de Russische leider het Westen dat een direct conflict tussen Rusland en de NAVO zou betekenen dat de planeet één stap verwijderd is van de Derde Wereldoorlog. Hij voegde eraan toe dat "bijna niemand" een dergelijk scenario wilde. Hij reageert daarmee op de Franse president Macron die vorige maand zei dat hij de inzet van grondtroepen in Oekraïne in de toekomst niet kon uitsluiten.

Zo reageren andere landen