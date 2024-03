Enkelbreuk, één keer goud en Vlaams-Nederlandse vete: de 'zware' les van WK shorttrack

In de opnieuw gestarte finale gaf Schulting na enkele rondjes huilend van de pijn op. Fijn geplet in de kussens wist ze het eigenlijk al: de enkel was kapot. Een breuk, klaarde een foto in het ziekenhuis later op, maar ze wilde het per se nog proberen.

"Het is een wonder dat ik er nog een paar rondjes op heb kunnen rijden", snikte ze in de catacomben van Ahoy. "Ik heb fantastisch gereden vandaag, op de Schulting-manier. Jullie hebben het gezien, het was een fucking goede rit en ik lag op koers voor goud."