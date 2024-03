Geregisseerde monsterzege voor Poetin bij presidentsverkiezingen

Uit het buitenland komen kritische reacties binnen op de eerste uitslagen. "De verkiezingen zijn duidelijk niet vrij en eerlijk", zegt een woordvoerder van het Witte Huis, "gezien de manier waarop de heer Poetin politieke tegenstanders gevangen heeft gezet en heeft verhinderd dat anderen tegen hem opkwamen".

Volgens de Oekraïense president Zelensky is Poetin een dictator "die zijn verkiezing simuleert". "Het is voor iedereen in de wereld duidelijk dat deze figuur, zoals dat in de loop van de geschiedenis al vaak is gebeurd, eenvoudigweg ziek is van macht en er alles aan doet om voor altijd te regeren. Deze imitatie van verkiezingen heeft geen legitimiteit en dat kan ook niet. Deze persoon zou in Den Haag terecht moeten staan."

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken rept van "pseudo-verkiezingen". "De uitslag zal niemand verbazen. Poetins bewind is autoritair, hij vertrouwt op censuur, repressie en geweld." Het Poolse buitenlandministerie stelt dat de stembusgang plaatsvond "onder omstandigheden van extreme repressie, die een democratische keuze onmogelijk maakten".

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft evenals het Duitse ministerie kritiek op het feit dat ook in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne gestemd kon worden. "Door illegaal verkiezingen te houden op Oekraïens grondgebied laat Rusland zien dat het niet geïnteresseerd is in het vinden van een weg naar vrede. Groot-Brittannië zal humanitaire, economische en militaire hulp blijven verlenen aan de Oekraïners die hun democratie verdedigen."