VAR doorslaggevend bij gelijkspel tussen PEC en Willem II

PEC Zwolle heeft ook zijn derde duel in zeven dagen niet weten te winnen. Na drie keer ingrijpen door de VAR bleef het duel met Willem II steken op 0-0.

Vorige week zondag verloor PEC van PSV en afgelopen woensdag kwam de ploeg niet verder dan 1-1 tegen RKC Waalwijk.

PEC heerste in de eerste helft, maar schoten van Dean Huiberts, Slobodan Tedic en Immanuel Pherai misten de juiste richting. De beste kans van Willem II was voor Mike Trésor, maar zijn schot ging over.

VAR grijpt in

Vlak voor rust dacht PEC een strafschop te krijgen, totdat de VAR ingreep. De bestrafte overtreding was net buiten het strafschopgebied.

De tweede helft begon met een feller Willem II, maar het niveau bleef heel matig en pas in het slotkwartier kwamen er kansen.

PEC-doelman Michael Zetterer veroorzaakte bijna een doelpunt toen hij de bal tegen de aanstormende Vangelis Pavlidis aanschoot. De Griek was daarna nog eens dicht bij een treffer met een kopbal op de paal.

In de slotminuten greep de videoscheidsrechter nog twee keer in. Eerst toen de scheidsrechter weer naar de stip wees, ditmaal voor Willem II. De VAR had gezien dat de overtreding net als in de eerste helft buiten het zestienmetergebied was.

Jan-Arie van der Heijden dacht daarna toch nog de winnende treffer voor Willem II te hebben gemaakt, maar na bestudering van de beelden (na overleg met de VAR) keurde de scheidsrechter het doelpunt wegens buitenspel af.

Van der Heijden voelde zich een beetje voor aap staan omdat hij het doelpunt al uitbundig had gevierd toen het werd afgekeurd, terwijl de trainers met een gekleurde bril naar die beslissing keken: