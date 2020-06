Ashleigh Weerden verruilt FC Twente voor Montpellier

Ashleigh Weerden verruilt deze zomer FC Twente voor het Franse Montpellier HSC.

Met deze transfer gaat voor de 21-jarige Weerden een langverwachte wens in vervulling, namelijk voetballen in de hoogste Franse competitie. Montpellier eindigde het seizoen 2019/2020 op de vierde plek in de Feminine Division 1.

De aanvalster speelde drie seizoenen voor FC Twente. "Na drie mooie jaren bij FC Twente, waarin we onder andere kampioen werden en de allereerste Eredivisie Cup wonnen, kijk ik ernaar uit om de volgende stap te zetten in mijn carrière."