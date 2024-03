Voetbalsters Ajax treffen Feyenoord in KNVB-beker, Excelsior ontvangt Fortuna

Excelsior dankt Hendriks

Bij Excelsior was Katelyn Hendriks de vrouw van de wedstrijd. Ze maakte beide doelpunten in de kwartfinale tegen Heerenveen (2-0), dat een week geleden in de eredivisie nog met 1-0 had gewonnen van de club uit Kralingen.

Donderdag verzekerden Ajax en Feyenoord zich al van de halve finales. Ajax won met 5-1 van Jong Ajax, mede dankzij een hattrick van Romée Leuchter. Feyenoord won met 3-0 van FC Twente.