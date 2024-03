Douane vindt 600 kilo cocaïne in container met klassieke auto's

De douane heeft 600 kilo cocaïne gevonden in een container met klassieke auto's die was aangekomen in de Rotterdamse haven. De drugs hebben een straatwaarde van 45 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

De lading cocaïne is inmiddels vernietigd. De container kwam uit de Verenigde Staten, was via Panama naar Rotterdam vervoerd en had Zwitserland als eindbestemming. De douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam doen samen onderzoek naar de zaak.

De douane nam vorig jaar bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag in de Nederlandse zee- en luchthavens. Dat was 9000 kilo meer dan in 2022. Vooral in de zeehavens van Rotterdam en Vlissingen werd veel cocaïne gevonden; daar werd 140 keer een lading onderschept.