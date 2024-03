Landstitel weer iets dichterbij voor Leverkusen na krappe zege, assist Frimpong

Leverkusen verzilverde z'n eerste kans; Florian Wirtz werd niet aangevallen en krulde heerlijk raak. Freiburg kwam snel op 1-1 via Ritsu Doan, die eerder bij FC Groningen en PSV speelde. Hij trof doel na een een-twee met Lucas Höler.

Kort voor rust maakte Adak Hlozek de 1-2 na matig keepen van Noah Atubolu. Patrick Schick, goudhaantje met twee treffers in blessuretijd donderdag in het Europese duel met Qarabag (3-2), verlengde net na rust knap met de punt van de schoen een voorzet van Frimpong: 1-3.

Uit het niets maakte Yannik Keitel het weer spannend, waarna de koploper in de blessuretijd nog ontsnapte aan de 3-3.

Dortmund maakt verschil in slotfase

Dortmund neemt de vierde plek (goed voor Champions League-deelname) weer over van RB Leizpig. De ploeg kwam in eigen huis op achterstand. Mario Götze scoorde in de dertiende minuut voor Eintracht Frankurt.

In de 33ste minuut maakte Karim Adeyemi de gelijkmaker. In de slotfase maakte Dortmund het verschil. In 81ste minuut scoorde Mats Hummel en in de blessuretijd benutte Emre Can nog een penalty.