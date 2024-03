Brugts met Barcelona dankzij monsterzege dichter bij titel, Casparij wint met City

Esmee Brugts heeft met FC Barcelona hard uitgehaald. Thuis werd er met 7-0 gewonnen met UDG Tenerife. De Nederlandse aanvaller deed de hele wedstrijd mee, maar kwam niet tot scoren.

Barcelona is hard op weg naar het kampioenschap. De club heeft een voorsprong van negen punten op Real Madrid.

Engeland

In Engeland blijft Manchester City in de race om het kampioenschap dankzij een 4-1 overwinning op Brighton & Hove Albion. Kerstin Casparij werd in de 83ste minuut gewisseld. Jill Roord is al geruime tijd afwezig vanwege een zware knieblessure.

Manchester City gaat samen aan kop met Chelsea, dat een iets beter doelsaldo heeft. Chelsea won vrijdag al met 3-1 van Arsenal.