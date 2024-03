Noodlijdend HGC verliest Haagse derby, hockeybond gaat 'licentiesysteem' invoeren

In de 51 jaar dat de hoofdklasse bestaat, degradeerde de trots van Wassenaar nog nooit. "We zijn een van de oprichters", weet Lomans. "Samen met Amsterdam zijn wij de enige ploeg die altijd in de hoofdklasse heeft gespeeld. Ik vind dat wij daarbij horen, dat gaan we niet zomaar aan de kant schuiven."

Lomans heeft vertrouwen in de initiatieven van een flinke groep mensen met een HGC-hart, onder wie oud-international Marc Delissen, om tophockey te behouden. "We moeten dit jaar zo hoog mogelijk eindigen. En dan staat er volgend jaar gewoon weer een leuk hoofdklasseteam."