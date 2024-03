Migratiedeal tussen EU en Egypte rond: 7,4 miljard euro aan leningen en giften

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft zoals verwacht een deal gesloten met Egypte om illegale migratie naar Europa tegen te houden. Het land krijgt 7,4 miljard euro aan leningen en giften van de Europese Unie.

Bij het sluiten van de migratiedeal in hoofdstad Caïro werd Von der Leyen vergezeld door de regeringsleiders van België, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Cyprus. Over een periode van drie jaar verstrekt de Europese Unie 5 miljard euro aan leningen aan Egypte. Daarnaast doet de EU 1,8 miljard euro aan investeringen in het land, bedoeld om de economie aan te zwengelen en samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie, handel en veiligheid te stimuleren.

Het Europese speerpunt van de deal is echter het tegengaan van illegale migratie. Egypte krijgt een gift van 600 miljoen euro, waarvan 200 miljoen aan dat doel besteed moet worden.

Een-na-grootste groep migranten

Het land moet illegale migranten gaan tegenhouden aan zowel de zuidgrens met Sudan als aan de 1115 kilometer lange grens in het westen met Libië. Egypte moet ook migranten gaan opvangen die door Europese landen teruggestuurd zijn.

Veel mensen proberen vanuit Egypte de grens met Libië over te komen om vanuit daar de boot naar Europa te nemen. Deze mensen vormden in 2022 de een-na-grootste groep migranten die illegaal in Europa aankwam. Onder hen waren ook tienduizenden Egyptenaren.