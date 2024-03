Bergwijn helpt Ajax bij rentree aan gelijkspel bij Sparta, Brobbey valt geblesseerd uit

Rendement had de Belgische Spartaan Arno Verschueren wel. In de 28ste minuut kapte hij de Turkse verdediger Ahmetcan Kaplan uit en buiten bereik van Diant Ramaj vond hij de verre hoek.

Vlak na rust was Verschueren opnieuw trefzeker. De Belg verlengde een schot van Pelle Clement en liet keeper Ramaj kansloos. De goals van Verschueren waren het 71ste en 72ste tegendoelpunt van Ajax dit seizoen in alle competities. Dat betekende een nieuw dieptepunt in een historisch slecht seizoen. Het vorige record lag op 71 tegentreffers in 1958/1959.

Rentree Bergwijn met goal

Voor Van 't Schip was daarmee de tijd gekomen om in te grijpen. Bergwijn maakte als vervanger van Godts zijn rentree na afwezigheid van anderhalve maand vanwege een hamstringblessure. Met de aanvoerdersband om de arm inspireerde hij Ajax tot een comeback.

Na een voorzet van Taylor van links miste Brobbey een grote kans op de aansluitingstreffer, maar even later was het raak via invaller Chuba Akpom. De Engelsman kopte raak uit een hoge voorzet van landgenoot Henderson.

Met het uitvallen van Brobbey, met op het oog een hamstringblessure, kreeg Ajax in de slotfase een nieuwe tegenslag te verwerken. Een gelijkmaker leek er niet meer in te zitten, maar op aangeven van Akpom zorgde Bergwijn voor een positief slotakkoord.

De rode kaart van Kaplan voor het vasthouden van Charles-Andreas Brym in blessuretijd bleek niet noodlottig.