Skispringster Opseth valt en breekt met bloedend gelaat alsnog wereldrecord

De Noorse Silje Opseth heeft op bijzondere wijze het wereldrecord skispringen bij de vrouwen gebroken. In Vikersund, in haar thuisland, sprong ze 230.5 meter ver.

Opseth had het record bijna nog veel scherper gezet. Bij de testsprong kwam ze 236 meter ver. Een valpartij zorgde er echter voor dat deze sprong ongeldig was en niet in de boeken belandde.

De val leverde de 24-jarige Opseth verwondingen op, maar die weerhielden haar er niet van om in de finalesprong alsnog een wereldrecord neer te zetten.

Het oude record was in handen van de Sloveense Ema Klinec. Zij sprong vorig jaar op dezelfde plek 226 meter ver.