Gewonde kinderen steekpartij Mierlo probeerden waarschijnlijk tussenbeide te komen

Het lijkt erop dat de kinderen die gisteren gewond raakten bij de steekpartij in Mierlo hebben geprobeerd om de man en vrouw in het gezin uit elkaar te halen. Dat zegt een politiewoordvoerder tegen de NOS. De gewonde kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht.

Een 35-jarige vrouw overleed bij de steekpartij in het Syrische gezin. De politie kreeg iets voor 18.00 uur een melding van een geweldsincident. Toen de agenten aankwamen bij de woning van het gezin bleek de vrouw te zijn overleden op straat. Kort daarna hield de politie haar 49-jarige partner aan als verdachte.

De man en vrouw woonden in de woning met vijf kinderen tussen de 6 en 20 jaar. Of zij allemaal kinderen zijn van het stel, of dat het een samengesteld gezin is, is onduidelijk.

Ook is onbekend hoe het nu met de gewonde kinderen gaat. Zij worden in het ziekenhuis "heel erg afgeschermd", zegt de politiewoordvoerder.